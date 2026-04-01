«Я хочу его пырнуть»: Жасмин рассказала, как Киркоров публично ее унизил

Певица Жасмин рассказала о неприятном инциденте на светском мероприятии. По ее словам, певец Филипп Киркоров публично дал ей совет, который она восприняла как унижение.
— Я сидела рядом с Киркоровым. И он такой посмотрел на меня, встал и говорит: «Зайка, тебе надо шею подтянуть. Я сейчас пришлю тебе контакт своего человека, армяночка какая-то». Он сразу записал кружочек со мной и отправил. Поэтому я хочу его пырнуть и расцарапать лицо, — заявила с иронией артистка в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.
Ранее Филипп Киркоров заявил, что рост популярности песен 1990-х и 2000-х связан с падением качества современной музыки. По его мнению, слушатели все чаще обращаются к старым композициям, потому что они отличаются более высоким уровнем исполнения и содержания.
Он отметил, что его песня «Я эту жизнь тебе отдам», выпущенная около 20 лет назад, снова стала популярной и разошлась в Сети. Звезда пояснил, что такой интерес со стороны аудитории говорит о качестве трека и свидетельствует о формировании нового тренда, в рамках которого слушатели возвращаются к проверенной музыке.