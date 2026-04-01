Трамп назвал срок завершения войны в Иране: подробности

«Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал Дональд Трамп в беседе с журналистами.
По словам Трампа, США завершат операцию против Ирана независимо от решения Тегерана по сделке с Вашингтоном.
На брифинге в Белом доме журналисты спросили Трампа, как он планирует снижать цены на бензин. Президент ответил, что для этого необходимо покинуть Иран, и как только это произойдёт в самое ближайшее время, цены обрушатся.
Глава Белого дома также добавил, что Вашингтон не будет принимать никакого участия в восстановлении нормального судоходства в Ормузском проливе.
Как накануне отметил хозяин Белого дома, другие страны должны сами решать вопрос с блокировкой Ормузского пролива.