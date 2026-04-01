Трамп назвал срок завершения войны в Иране: подробности

Трамп объявил о завершении войны против Ирана в течение 2−3 недель.

Источник: Комсомольская правда

Президент США заявил о сворачивании военной операции против Ирана в ближайшие две-три недели.

«Думаю, мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим», — сказал Дональд Трамп в беседе с журналистами.

По словам Трампа, США завершат операцию против Ирана независимо от решения Тегерана по сделке с Вашингтоном.

На брифинге в Белом доме журналисты спросили Трампа, как он планирует снижать цены на бензин. Президент ответил, что для этого необходимо покинуть Иран, и как только это произойдёт в самое ближайшее время, цены обрушатся.

Глава Белого дома также добавил, что Вашингтон не будет принимать никакого участия в восстановлении нормального судоходства в Ормузском проливе.

Как накануне отметил хозяин Белого дома, другие страны должны сами решать вопрос с блокировкой Ормузского пролива.

