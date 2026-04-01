Церемония вручения театральной премии «Гвоздь сезона» пройдет 6 апреля

За звание победителя поборются 6 постановок, вышедших в финал. При этом каждая из них будет отмечена «Малым хрустальным гвоздем». В числе претендентов — «Солнце Ландау» Театра Вахтангова, «Андре Шенье» Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Аркадия» театра «Мастерская Петра Фоменко», «В списках не значился» Театра Олега Табакова, «Петербург — Петроград — Ленинград» Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, «Курьер» театра «Центр драматургии и режиссуры».