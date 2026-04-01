Церемония вручения театральной премии «Гвоздь сезона» пройдет 6 апреля

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. XXIV церемония награждения победителей Московской театральной премии «Гвоздь сезона» состоится 6 апреля. На звание лауреата претендует шесть спектаклей, сообщили ТАСС в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.
«Участниками конкурса на соискание Премии стали спектакли, созданные профессиональными театральными коллективами Москвы с 1 августа 2024 года по 31 июля 2025 года. Награду в единственной номинации “Лучший спектакль — Гвоздь сезона” получает спектакль в целом, как результат работы всего творческого коллектива театра», — говорится в сообщении.
За звание победителя поборются 6 постановок, вышедших в финал. При этом каждая из них будет отмечена «Малым хрустальным гвоздем». В числе претендентов — «Солнце Ландау» Театра Вахтангова, «Андре Шенье» Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, «Аркадия» театра «Мастерская Петра Фоменко», «В списках не значился» Театра Олега Табакова, «Петербург — Петроград — Ленинград» Театра музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой, «Курьер» театра «Центр драматургии и режиссуры».
О премии.
«Гвоздь сезона» — театральная премия, в которой нет специальных номинаций. Награду получает спектакль в целом как результат работы всего творческого коллектива театра. Победителя премии выбирает жюри. Премия учреждена СТД РФ в 2002 году.
