Названы все участники ЧМ-2026 от Европы

Определились все европейские участники чемпионата мира по футболу 2026 года. В финальной стадии стыковых матчей европейской квалификации путевки на турнир завоевали сборные Турции, Швеции, Чехии и Боснии и Герцеговины.
Ранее право выступить на мировом первенстве получили Германия, Швейцария, Шотландия, Франция, Испания, Португалия, Нидерланды, Австрия, Норвегия, Бельгия, Англия и Хорватия.
Ранее сообщалось, что товарищеский матч между сборными России и Мали, состоявшийся на петербургской «Газпром-Арене», завершился безголевой ничьей. Игру посетили 34 837 зрителей. На 28-й минуте полузащитник ЦСКА Иван Обляков не сумел реализовать пенальти, отправив мяч выше ворот.
