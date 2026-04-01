Американский истребитель F-35 разбился на полигоне в Неваде

Истребитель пятого поколения F-35, состоящий на вооружении США, потерпел крушение на учебном полигоне в Неваде. Об этом сообщает портал BNO News.
«Истребитель F-35 потерпел крушение на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса. Пилот успешно катапультировался и получил незначительные травмы», — говорится в сообщении.
По данным портала, инцидент произошел примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс, на закрытой федеральной территории в рамках испытательного и тренировочного полигона Невады. Перед крушением пилот сообщил о проблемах с маневрированием.
