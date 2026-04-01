Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Американский истребитель F-35 разбился на полигоне в Неваде

Пилот истребителя F-35 катапультировался после ЧП в Неваде.

Источник: Комсомольская правда

Истребитель пятого поколения F-35, состоящий на вооружении США, потерпел крушение на учебном полигоне в Неваде. Об этом сообщает портал BNO News.

«Истребитель F-35 потерпел крушение на военном полигоне к северу от Лас-Вегаса. Пилот успешно катапультировался и получил незначительные травмы», — говорится в сообщении.

По данным портала, инцидент произошел примерно в 25 милях к северо-востоку от Индиан-Спрингс, на закрытой федеральной территории в рамках испытательного и тренировочного полигона Невады. Перед крушением пилот сообщил о проблемах с маневрированием.

Ранее KP.RU сообщал, что военно-транспортный самолет Hercules C-130 ВВС Колумбии разбился на юге страны. На борту находились более ста военнослужащих. Крушение произошло при взлете в Пуэрто-Легисамо. В результате трагедии погибли 66 человек.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше