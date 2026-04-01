«Отброшены в каменный век»: Трамп рассказал о завершении операции США против Ирана

Трамп: США завершат операцию против Ирана независимо от заключения сделки.

Источник: Комсомольская правда

США завершат операцию против Ирана независимо от того, пойдет ли Тегеран на заключение сделки с Вашингтоном. Об этом журналистам заявил американский президент Дональд Трамп.

«Нет, им не нужно заключать сделку. Мы закончим [операцию] тогда, когда поймем, что они надолго отброшены в каменный век и у них нет возможности получения ядерного оружия, вне зависимости от того, заключим мы сделку или нет», — сказал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США не будут заниматься нормализацией судоходства в Ормузском проливе. По его словам, если другие страны захотят получать нефть или газ через акваторию, они смогут позаботиться о своей безопасности самостоятельно.

Ранее Иран направил США встречные требования по урегулированию на Ближнем Востоке. В них Тегеран требует полного прекращения агрессии со стороны Вашингтона и Тель-Авива и компенсацию за нанесенный ущерб.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше