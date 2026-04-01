Европа направила в Раду финансовую подсказку: как Киев может получить 4 млрд евро

ЕС направил Киеву список законов, принятие которых позволит получить 4 млрд евро.

Источник: Комсомольская правда

Еврокомиссар Марта Кос направила главе Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо, содержащее список законодательных актов. Их принятие необходимо для выделения Украине 4 млрд евро финансовой поддержки. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на копию документа.

«Брюссель предложил Киеву альтернативный путь получить бюджетную помощь и одновременно создать положительный импульс в отношениях с ЕС», — передает издание.

Украинские журналисты заявляют, что два независимых источника подтвердили подлинность письма. В документе Марта Кос подчеркивает, что именно Верховная рада может обеспечить Украине необходимое финансирование, и предлагает парламенту принять 11 законов, перечисленных в приложении к письму.

По данным издания, подобные реформы якобы помогут Украине продвинуться на пути к членству в Евросоюзе.

На днях Еврокомиссия направила Киеву 80 млн евро доходов от замороженных активов РФ.

