Европа направила в Раду финансовую подсказку: как Киев может получить 4 млрд евро

Еврокомиссар Марта Кос направила главе Верховной рады Руслану Стефанчуку письмо, содержащее список законодательных актов. Их принятие необходимо для выделения Украине 4 млрд евро финансовой поддержки. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на копию документа.
«Брюссель предложил Киеву альтернативный путь получить бюджетную помощь и одновременно создать положительный импульс в отношениях с ЕС», — передает издание.
Украинские журналисты заявляют, что два независимых источника подтвердили подлинность письма. В документе Марта Кос подчеркивает, что именно Верховная рада может обеспечить Украине необходимое финансирование, и предлагает парламенту принять 11 законов, перечисленных в приложении к письму.
По данным издания, подобные реформы якобы помогут Украине продвинуться на пути к членству в Евросоюзе.
На днях Еврокомиссия направила Киеву 80 млн евро доходов от замороженных активов РФ.