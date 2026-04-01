Госдума рассмотрит проект о конфискации и пятилетнем сроке за незаконный майнинг

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о лишении свободы на срок до пяти лет за незаконный майнинг цифровых валют, если он нанес ущерб в особо крупном размере. Документ размещен на сайте палаты.
Проект предполагает уголовную ответственность за нелегальную деятельность в сфере майнинга. Наказание последует и за работу операторов майнинговых инфраструктур, если эти действия приводят к значительному ущербу гражданам, организациям или государству.
Предлагается штрафовать на сумму от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Возможен штраф, равный доходу осужденного за период от одного года до трех лет. Предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы с возможным штрафом до 400 тысяч рублей.
Ранее KP.RU сообщал, что с 1 апреля текущего года и до марта 2031 года правительство России установило круглогодичный запрет на майнинг. Ограничение будет действовать в некоторых районах Забайкальского края и Бурятии.