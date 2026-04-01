Трамп назвал сроки завершения военной операции против Ирана

Соединенные Штаты якобы завершат военную операцию против Ирана в течение двух-трех недель. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил американский президент Дональд Трамп.
— Думаю, что мы уйдем в течение двух-трех недель, потому что нет причины нам заниматься этим, — заявил он во время беседы с журналистами в Белом доме, говоря об операции против исламской республики, передает РБК.
США больше не будут оказывать помощь странам, которые отказались поддерживать военную операцию Вашингтона против Тегерана. Об этом ранее заявил Дональд Трамп.
Председатель правительства Испании Педро Санчес считает, что война в Иране, которую начали американские и израильские власти, является незаконной. Свое мнение политик высказал в рамках саммита Европейского союза.
Глава США в свою очередь сказал, что Вашингтону, вероятно, придется прекратить торговлю с Испанией из-за ее отказа увеличить оборонные расходы.
Российская Федерация тем временем передала Ирану 330 тонн медикаментов и другой гуманитарной помощи. В страну также прибыли поставки из Таджикистана и КНР.