Первые клещи вышли на охоту в Хабаровском крае

Жителям Хабаровского края посоветовали избегать высокой травы, так как клещи обитают в траве и кустарниках, при выходе на природу надевать светлую одежду с длинными рукавами, брюки стоит заправлять в носки или обувь, также следует использовать репелленты и проводить само- и взаимоосмотры.