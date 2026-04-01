Первые клещи вышли на охоту в Хабаровском крае

Первые случаи присасывания клещей зафиксировали в Хабаровском крае. Как отметили в региональном управлении Роспотребнадзора, это свидетельствует о начале сезона активности этих членистоногих, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Теплая погода способствует активизации клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных болезней — клещевой вирусный энцефалит, клещевой боррелиоз, клещевой сыпной тиф. На сегодняшний день зарегистрировано 2 случая обращения жителей в медицинские организации по поводу присасывания клещей, — рассказали в ведомстве.
Специалисты также напомнили, что при укусе клещом следует обращаться в ближайшее медицинское учреждение для оказания первой медицинской помощи, которая включает снятие клеща и обработку раны.
Жителям Хабаровского края посоветовали избегать высокой травы, так как клещи обитают в траве и кустарниках, при выходе на природу надевать светлую одежду с длинными рукавами, брюки стоит заправлять в носки или обувь, также следует использовать репелленты и проводить само- и взаимоосмотры.