Al Hadath: погиб глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб в результате воздушной атаки на Тегеран. Об этом сообщила телекомпания Al Hadath.
«Имеются сведения о гибели главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи в Тегеране», — говорится в сообщении.
На данный момент официальных подтверждений или комментариев со стороны иранских властей не поступало.
Как сообщал KP.RU, также погиб глава подразделения охраны Организации природных ресурсов Маджид Закарияи. Полковник умер в результате американо-израильского удара. Закарияи получил смертельные ранения во время атаки на Организацию природных ресурсов.
