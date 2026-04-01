Al Hadath: погиб глава судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи

В результате воздушной атаки на Тегеран погиб Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Источник: Комсомольская правда

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи погиб в результате воздушной атаки на Тегеран. Об этом сообщила телекомпания Al Hadath.

«Имеются сведения о гибели главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи в Тегеране», — говорится в сообщении.

На данный момент официальных подтверждений или комментариев со стороны иранских властей не поступало.

Ранее Корпус стражей исламской революции подтвердил смерть командующего ВМС КСИР и контр-адмирала Алирезы Тангсири. Он погиб во время атаки США и Израиля. Уточняется, что Тангсири умер от полученных ранений.

Как сообщал KP.RU, также погиб глава подразделения охраны Организации природных ресурсов Маджид Закарияи. Полковник умер в результате американо-израильского удара. Закарияи получил смертельные ранения во время атаки на Организацию природных ресурсов.

