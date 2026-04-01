Синоптики дали прогноз погоды в Хабаровском крае на 1 апреля

Прогноз погоды в Хабаровском крае на 1 апреля представили специалисты ФГБУ «Дальневосточное УГМС». Опасных метеорологических явлений в регионе не ожидается. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».
В Хабаровске в этот день будет без существенных осадков. Ночью термометры покажут около 0ºС, днем воздух прогреется до +11…+13ºС. Ожидается западный ветер 5−10 м/с с порывами до 15−20 м/с. На юге края осадков не прогнозируется, днем температура составит +11…+16ºС.
В центральных районах в основном сухо, лишь в Верхнебуреинском районе вероятен мокрый снег. Днем ожидается от +5ºС до +13ºС, в Хабаровском и Нанайском районах возможны порывы ветра до 20 м/с. В северной части региона пройдут небольшие осадки. Температура ночью может опуститься до −10ºС, днем составит от −2ºС до +8ºС. Ветер переменный, 6−14 м/с.
