Al Hadath: Главу судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи убили при атаке на Тегеран

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи убит при одной из атак с воздуха на Тегеран. Об этом в среду, 1 апреля, сообщил телеканал Al Hadath.
— Имеются сведения о гибели главы судебной власти Ирана Мохсени-Эджеи в Тегеране, — рассказали источники.
Официальных заявлений иранских властей по этому поводу пока не поступало, передает ТАСС.
31 марта ударом армии Израиля был убит советник начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана Джамшид Эсхаги. Об этом сообщил командующий Корпусом стражей исламской революции Ахмад Вахиди. Он добавил, что в результате американо-израильской атаки также погибли родственники иранского военного.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 18 марта сообщил, что глава Министерства разведки исламской республики Исмаил Хатиб погиб в результате удара армии Израиля.
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац 17 марта сообщил, что секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани тоже был убит при авиаударе Военно-воздушных сил еврейского государства.