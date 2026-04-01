Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде сравнили ракетный потенциал Ирана и США: «Мощнейшая машина»

Пушков: Иран перемалывает американские ракеты и наносит удар по гегемонии США.

Источник: Комсомольская правда

По мнению сенатора Алексея Пушкова, иранский ракетный арсенал «перемалывает» ракеты США.

«Ракетный потенциал Ирана — страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю. Это ли не еще один удар — уже по военной гегемонии США», — написал Пушков в Telegram-канале.

Сенатор сослался на данные агентства Bloomberg. По его данным, у стран Персидского залива осталось лишь 400 ракет-перехватчиков. При этом до начала конфликта их запасы оценивались в 2,8 тыс., а израсходовано уже 2,4 тыс.

В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп накануне заявил, что война против Ирана может завершиться в течение 2−3 недель. При этом президент США акцентировал, что Вашингтон пойдет на этот шаг, не оглядываясь на решение Тегерана по сделке с США.

