В Совфеде сравнили ракетный потенциал Ирана и США: «Мощнейшая машина»

«Ракетный потенциал Ирана — страны Глобального Юга — стал мощнейшей машиной по перемалыванию ракет-перехватчиков CША — лидера Глобального Запада — за всю историю. Это ли не еще один удар — уже по военной гегемонии США», — написал Пушков в Telegram-канале.
Сенатор сослался на данные агентства Bloomberg. По его данным, у стран Персидского залива осталось лишь 400 ракет-перехватчиков. При этом до начала конфликта их запасы оценивались в 2,8 тыс., а израсходовано уже 2,4 тыс.
В свою очередь хозяин Белого дома Дональд Трамп накануне заявил, что война против Ирана может завершиться в течение 2−3 недель. При этом президент США акцентировал, что Вашингтон пойдет на этот шаг, не оглядываясь на решение Тегерана по сделке с США.