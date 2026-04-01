В ГД предложили утвердить 12 ноября днем беспилотной авиации

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается утвердить 12 ноября днем беспилотной авиации. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно пояснительной записке, эта дата выбрана в связи с созданием 12 ноября 2025 года войск беспилотных систем.
По словам одного из авторов проекта, первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина, в рамках специальной военной операции беспилотники приобрели большое значение и стали вторым «богом войны» наряду с артиллерией. «В России сейчас тысячи энтузиастов развития беспилотной авиации — конструкторы, инженеры, рабочие, делающие БПЛА, общественники, доставляющие их на фронт. Будет правильным, если у всех этих людей появится свой праздник. Это также привлечет внимание нашего общества к развитию беспилотной авиации», — подчеркнул депутат.
По мнению авторов законопроекта, беспилотные летательные аппараты показали свою высокую эффективность с первых дней СВО, и сейчас без них невозможно представить ни одного сражения. Они решают множество как боевых, так и гражданских задач, в частности они обрабатывают сельскохозяйственные угодья, тушат лесные пожары и ведут разнообразный мониторинг земной поверхности.