В ГД предложили утвердить 12 ноября днем беспилотной авиации

Дату выбрали в связи с созданием в этот день в 2025 году войск беспилотных систем.

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым внесут на рассмотрение Госдумы проект закона, которым предлагается утвердить 12 ноября днем беспилотной авиации. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в статью 11 федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». Согласно пояснительной записке, эта дата выбрана в связи с созданием 12 ноября 2025 года войск беспилотных систем.

По словам одного из авторов проекта, первого зампреда ЦК партии Юрия Афонина, в рамках специальной военной операции беспилотники приобрели большое значение и стали вторым «богом войны» наряду с артиллерией. «В России сейчас тысячи энтузиастов развития беспилотной авиации — конструкторы, инженеры, рабочие, делающие БПЛА, общественники, доставляющие их на фронт. Будет правильным, если у всех этих людей появится свой праздник. Это также привлечет внимание нашего общества к развитию беспилотной авиации», — подчеркнул депутат.

По мнению авторов законопроекта, беспилотные летательные аппараты показали свою высокую эффективность с первых дней СВО, и сейчас без них невозможно представить ни одного сражения. Они решают множество как боевых, так и гражданских задач, в частности они обрабатывают сельскохозяйственные угодья, тушат лесные пожары и ведут разнообразный мониторинг земной поверхности.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2026 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2026 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше