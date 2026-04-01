Мошенники стали звонить россиянам с городских номеров

РИА Новости: мошенники стали звонить россиянам с городских номеров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Мошенники стали переходить на звонки россиянам с городских телефонов, поскольку такие номера до сих пор воспринимается многими как маркер надежности, рассказал РИА Новости эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта Галактион Кучава.

«Мошенники вернулись к стационарной связи потому, что это технически просто. Городской номер до сих пор воспринимается многими как маркер надежности. Особенно у людей старшего поколения, которые привыкли доверять проводной связи больше, чем мобильной», — рассказал он.

Эксперт отметил, что у операторов фиксированной связи практически отсутствуют инструменты антифрода, которыми уже давно оснащены мобильные сети. «При этом звонок с “домашнего” номера создает у абонента ложное ощущение официальности и безопасности», — уточнил он.

По его словам, спектр легенд, которые используют аферисты при звонках с городских телефонов, достаточно широк. «Так, злоумышленники представляются не только сотрудниками телекоммуникационных компаний вроде “Ростелекома” или МГТС, но и работниками Социального фонда, управляющих компаний, коммунальных служб, горгаза, а также собеса», — сообщил Кучава.

«В каждом случае используется срочная и понятная легенда: продление договора на телефон, замена счетчиков, перерасчет пенсии, модернизация линии связи или смена кода от домофона. Цель всегда одна — выудить персональные данные либо код из смс, который в реальности открывает доступ к порталу “Госуслуг”, — добавил Кучава.

Он также отметил, что единственной реальной защитой от этих угроз остается бдительность и четкое правило, которое необходимо донести до всех, особенно до пожилых родственников: звонок с городского номера не является гарантией безопасности, поскольку мошенники научились подделывать любые номера.

«Ни одна официальная организация, будь то Социальный фонд, телеком-оператор, управляющая компания или банк — никогда не требует по телефону назвать код из смс, паспортные данные или совершить финансовые операции», — заключил Кучава.