Россиянам рассказали об особенностях апрельского повышения пенсий

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. С 1 апреля 2026 года в России будут проиндексированы социальные пенсии. Что будет, если даже после этого доход пенсионера окажется ниже минимума, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Социальные пенсии получают граждане, у которых нет права на страховую пенсию: инвалиды, люди, достигшие пенсионного возраста без необходимого стажа, а также потерявшие кормильца.
«С 1 апреля все виды социальных пенсий будут проиндексированы на 6,8%. Повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные документы не нужно», — рассказал эксперт.
Размер выплат после индексации зависит от категории получателя. Например, инвалиды первой группы и инвалиды с детства первой группы будут получать порядка 22 618 рублей в месяц, инвалиды второй группы — около 9 424 рублей, третьей — порядка 8 011 рублей.
Есть важная особенность. Если после индексации общий доход пенсионера окажется ниже регионального прожиточного минимума, выплаты доведут до этого уровня, добавил Виноградов.