Источник назвал причину крушения в Крыму самолета Ан-26

«Самолет врезался в скалу», — отметил источник.
В качестве предварительной причины трагедии называлась техническая неисправность.
Минобороны 31 марта сообщило, что около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. В предполагаемый район авиационного происшествия были направлены поисково-спасательные группы.
Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, было обнаружено место падения. Погибли 29 человек: шесть членов экипажа и 23 пассажира.
