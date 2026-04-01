Источник назвал причину крушения в Крыму самолета Ан-26

Военно-транспортный самолет Ан-26, пропавший со связи, пролетая над Крымом, врезался в скалу. Об этом сообщило 1 апреля «РИА Новости» со ссылкой на источник, находившийся неподалеку от места происшествия.

Источник: РИА "Новости"

«Самолет врезался в скалу», — отметил источник.

В качестве предварительной причины трагедии называлась техническая неисправность.

Минобороны 31 марта сообщило, что около 18:00 мск при совершении планового перелета над полуостровом Крым была потеряна связь с военно-транспортным самолетом Ан-26. В предполагаемый район авиационного происшествия были направлены поисково-спасательные группы.

Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, было обнаружено место падения. Погибли 29 человек: шесть членов экипажа и 23 пассажира.

