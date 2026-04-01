Отравление или аллергия вместо праздника: Красители, которые нельзя использовать на Пасху

Для окрашивания яиц допустимо использовать натуральные продукты (луковая шелуха, куркума, свёкла) и специальные пищевые красители с маркировкой «пищевой». Натуральные красители — самые безопасные. Запрещено использовать непищевые красители: гуашь, акварель, фломастеры, маркеры, а также строительные или промышленные составы, тканевые красители, аптечные средства (зелёнка, йод, марганцовка). Особую опасность представляет поталь — тонкая металлическая фольга, имитирующая сусальное золото, серебро или медь. В её составе — цинк, алюминий и медь, которые легко проникают через поры скорлупы внутрь яйца и могут вызвать тяжёлое отравление или аллергию.