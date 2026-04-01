Названа единственная в РФ профессия на букву «е»

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Старинная профессия «егерь» оказалось единственной среди нескольких тысяч официальных специальностей в России, которая начинается на букву «е». Это следует из общероссийского классификатора профессий и должностей, новая редакция которого введена в 2026 году (с документом ознакомился ТАСС).
Егерь — слово немецкого происхождения, пришло в Россию при Петре I. Сейчас это специалисты, занимающиеся охраной и воспроизводством охотничьих животных, отловом и отстрелом диких зверей и так далее.
Буквы «я», «ё», «й» и «щ» в алфавитном указателе официальных профессий не представлены вовсе.
Всего в новом общероссийском классификаторе — почти 10 тыс. рабочих профессий и должностей служащих. Многие названия — типовые, например, есть сотни разновидностей машинистов, инженеров, операторов того или иного оборудований, бригадиров и сборщиков. Среди специальностей, впервые вошедших в классификатор в 2026 году — фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, копирайтер и SMM-менеджер, промоутер, девелопер и многие другие. При этом в перечне остались и многие старинные профессии, например, кучер, мельник, ревизор.
Большинство профессий и должностей в перечне представлены в мужской форме, но есть несколько только в женской, в основном тоже исторических — кружевница и швея, гувернантка и няня, цветочница.
Общероссийский классификатор используется, в частности, для статистического учета, решения вопросов миграции рабочей силы, администрирования трудовых отношений, идентификации профессий при применении льгот и так далее.