Названа единственная в РФ профессия на букву «е»

Всего в новом общероссийском классификаторе — почти 10 тыс. рабочих профессий и должностей служащих. Многие названия — типовые, например, есть сотни разновидностей машинистов, инженеров, операторов того или иного оборудований, бригадиров и сборщиков. Среди специальностей, впервые вошедших в классификатор в 2026 году — фитнес-тренер, спа-косметик, грумер, копирайтер и SMM-менеджер, промоутер, девелопер и многие другие. При этом в перечне остались и многие старинные профессии, например, кучер, мельник, ревизор.