Писатель Захар Прилепин планирует продлить военный контракт

Прилепин может продлить контракт для завершения военных задач.

Источник: Комсомольская правда

Военнослужащий и писатель Захар Прилепин сообщил, что с высокой вероятностью продлит свой контракт на военную службу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Высокий шанс, что я продлю контракт, потому что у меня там есть ряд задач, которые поставило передо мной командование, и ряд задач, которые я сам для себя сформулировал, пользуясь тем, что я в управлении служу», — сказал писатель.

Прилепин уточнил, что это сложные спецоперации. Они связаны с использованием дронов и другими важными аспектами, которые играют ключевую роль в противостоянии. Военный заключил контракт в октябре 2025 года.

Ранее KP.RU сообщал, что в зоне спецоперации погиб актер Николай Ткаченко. Он был известен зрителям по ролям в сериалах «Универ. 10 лет спустя» и «Невский». Актер ушел на передовую добровольцем 10 июня 2025 года. Ткаченко погиб, возвращаясь с боевого задания.

Захар Прилепин: биография бывшего оппозиционера и писателя, пережившего покушение
Этот политик входит в число самых известных российских писателей. Он пережил покушение, а вдохновение для своих материалов черпает из жизни обычных людей. Собрали главные факты из жизни Захара Прилепина: основную информацию о его творчестве, политике, семье и карьере.
