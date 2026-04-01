Писатель Захар Прилепин планирует продлить военный контракт

Военнослужащий и писатель Захар Прилепин сообщил, что с высокой вероятностью продлит свой контракт на военную службу. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Высокий шанс, что я продлю контракт, потому что у меня там есть ряд задач, которые поставило передо мной командование, и ряд задач, которые я сам для себя сформулировал, пользуясь тем, что я в управлении служу», — сказал писатель.
Прилепин уточнил, что это сложные спецоперации. Они связаны с использованием дронов и другими важными аспектами, которые играют ключевую роль в противостоянии. Военный заключил контракт в октябре 2025 года.
