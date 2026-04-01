В диспансерные карты могут добавить сведения о психических расстройствах

РИА Новости: в диспансерные карты могут добавить данные о расстройствах психики.

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. В диспансерных картах могут появиться сведения о психических расстройствах, а также о таких диагнозах, как предиабет, ожирение и остеопороз, соответствующие поправки подготовил Минздрав РФ, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«Минздрав подготовил изменения в приказ о карте учета профилактического медицинского осмотра. Согласно поправкам, в диспансерные карты могут включить сведения о таких диагнозах, как предиабет, ожирение, остеопороз, риск падений и психические расстройства», — сказал Леонов.

Парламентарий отметил, что в диспансерные карты будут вносить дополнительные сведения о выявленных в ходе медосмотров заболеваниях, требующих диспансерного наблюдения.

«Так, к онкологическим, инфекционным, сердечно-сосудистым, эндокринным расстройствам добавят: “отклонения результатов нормы теста на толерантность к глюкозе (предиабет)”, “ожирение”, “падения”, “остеопороз с патологическим переломом”, “остеопороз без патологического перелома”, “психические расстройства”, “болезнь Альцгеймера”, — уточнил он.

Кроме того, в таблице выявленных в ходе диспансеризации факторов риска и состояний, повышающих вероятность хронических неинфекционных заболеваний, появятся графы: «риск падений», «риск остеопоротических переломов», «риск когнитивных нарушений» и «другие проблемы, связанные с образом жизни».

«Любая информация в диспансерных картах защищена врачебной тайной. Ее утечка исключена. Она нужна в первую очередь для систематического контроля здоровья пациентов и вовремя выявлять риски», — заключил он.

