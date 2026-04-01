Суд Хабаровска обязал министерство ЖКХ выдать квартиру сироте

В Хабаровском крае вынесено судебное решение по иску о предоставлении жилья местной жительнице из числа детей-сирот.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае вынесено судебное решение по иску о предоставлении жилья местной жительнице из числа детей-сирот, как сообщает пресс-служба Прокуратуры Хабаровского края. Основанием для разбирательства послужили результаты проверки Николаевской-на-Амуре городской прокуратуры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Хабаровск».

Установлено, что женщина не получила положенное по закону жилое помещение из госфонда региона. В интересах заявительницы прокурор обратился в Центральный районный суд краевой столицы. Ответчиком по делу выступило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, на которое надзорный орган потребовал возложить обязанность по выделению квартиры в городе Николаевске-на-Амуре.

Заявленные требования были удовлетворены судом в полном объеме. В ведомстве уточнили, что решение пока не вступило в законную силу. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры.

