Суд Хабаровска обязал министерство ЖКХ выдать квартиру сироте

Установлено, что женщина не получила положенное по закону жилое помещение из госфонда региона. В интересах заявительницы прокурор обратился в Центральный районный суд краевой столицы. Ответчиком по делу выступило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края, на которое надзорный орган потребовал возложить обязанность по выделению квартиры в городе Николаевске-на-Амуре.