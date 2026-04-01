Наблюдать перелётных птиц с пользой для науки могут жители Хабаровского края

Акция «Встречаем птиц» стартовала с приходом весны в России. Жителям разных регионов предлагается зафиксировать перелетных пернатых и зарегистрировать свое наблюдение с датой и местом встречи птицы на тематическом сайте, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Как отмечают в общероссийской общественной организации «Cоюз охраны птиц России», профессиональных орнитологов в стране довольно мало, поэтому собрать самостоятельно важные для научных обобщений данные им сложно. Помочь могут обычные граждане, регистрируя информацию о сроках миграции наблюдаемых птиц. Такая информация может понять, как в условиях изменения климата меняется миграция, корректируются ли маршруты перелета птиц и другое.
На сайте представлено несколько хорошо узнаваемых видов птиц, среди них обыкновенный скворец, белая трясогузка, чибис, озёрная чайка, серый журавль, деревенская ласточка, обыкновенная кукушка, чёрный стриж, обыкновенная чечевица. К каждой из них есть описание, которое поможет наблюдателю определить название увиденного пернатого.