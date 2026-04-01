Названа причина смерти блогера и ведущего Антона Штейна

Названа причина смерти 37-летнего блогера и автора подкаста Anton Stein Podcast Антона Штейна. У него осталось четверо детей. Семья готовится к похоронам.
Изначально в соцсетях появилась информация от друзей и коллег ведущего, которые сообщили, что у него якобы был цирроз печени. Умер он, по их данным, 27 марта в гостинице во время командировки — блогеру стало плохо, он упал и ударился головой.
Семья Штейна опровергла эту информацию. Родные рассказали, как Антон скончался.
— Причиной стала острая сердечная недостаточность, развившаяся на фоне хронических сердечно-сосудистых нарушений и тромбофлебита, с которыми Антон жил всю жизнь. Состояние осложнилось сопутствующими заболеваниями (печень), что в совокупности привело к трагическому исходу. К сожалению, у Антона был срыв и на этот раз все закончилось трагически, — заявили они.
По их словам, после остановки сердца ведущий потерял сознание и получил травму при падении — разбил бровь. Все необходимые следственные мероприятия, включая осмотр места происшествия полицией и судебно-медицинской экспертизой были проведены в соответствии с законом.
Родственники отметили, что Штейн не был простым человеком, но они его любили, ценили и уважали.
— Человек-оркестр. Человек с очень крутым чувством юмора. Легкий. Талантливый. И очень целеустремленный и смелый. Таким мы его и запомним, — написала семья в соцсети.
Поклонников попросили уважать личную жизнь родных Штейна и помогать в этот сложный период.
На блогера в социальных сетях подписано более миллиона человек. В своих роликах он брал интервью у многих знаменитостей. Последний выпуск вышел четыре недели назад. 28 марта в его Telegram-канале появилось сообщение: «Друзья, не давайте Антону денег ни при каких обстоятельствах». На следующий день там же появилась публикация о смерти блогера.