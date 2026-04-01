Трамп продолжает менять Белый дом под себя: президента США не останавливает решение суда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что продолжит перестройку восточного крыла резиденции, несмотря на запрет суда.
«Суд фактически сказал, что нужно одобрение конгресса, но это делается из частных средств, от богатых людей и компаний. Одобрение конгресса не нужно, мы не просим денег налогоплательщиков», — объяснил Трамп в беседе с журналистами.
Трамп пообещал обжаловать решение суда.
Масштабные изменения в Белом доме начались сразу после инаугурации Трампа. Президент добавил золотую отделку, наполнил резиденцию антиквариатом и снес Восточное крыло, чтобы построить новый бальный зал. Под снесенным крылом, как сообщалось ранее, военные проводят засекреченные работы.
Суд в Вашингтоне ранее постановил, что стройка должна быть приостановлена, так как такие масштабные проекты требуют согласования с законодателями.
Как стало известно ранее, Трамп намерен заменить колонны у входа в Белый дом на более «трамповские».