Вучич заявил, что протесты в центре Белграда имеют «насильственную природу»

Президент Сербии Вучич отметил, что одной из причин протестов в центре Белграда является очередная неудача оппозиции на выборах.

Источник: Аргументы и факты

Акция протеста возле корпуса философского факультета Белградского университета, которая началась на фоне расследования гибели студентки, имеет «насильственную природу», заявил президент Сербии Александр Вучич.

Он уточнил, что в демонстрации участвуют около 3,9 тысячи человек. Глава государства считает, что одной из причин протестов является «поствыборная травма» оппозиции, которая организовала их.

«…Насильственные протесты — следствие нескольких факторов. Один из них — поствыборная травма из-за очередной неудачи, которой они не ожидали, поскольку распространяли ложную надежду среди своих сторонников, другой — то, что никто не может объяснить, как пиротехнические средства оказались в здании университета», — сказал сербский лидер в эфире телеканала TV Informer.

Кроме того, Вучич обвинил протестующих в отсутствии сочувствия в связи с гибелью студентки. Президент подчеркнул, что сейчас необходимо выяснить причины её смерти. Помимо этого, он призвал население страны к спокойствию и добавил, что государство выполняет свою работу серьёзно.

Напомним, 26 марта перед зданием Белградского университета было найдено тело студентки. На месте также обнаружили пиротехнические средства и выявили следы пожара. 29 марта в 10 муниципалитетах из 145 в Сербии состоялись выборы в органы. Александр Вучич объявил, что победу на них одержала правящая Сербская прогрессивная партия.

С начала специальной военной операции большинство западных и европейских государств ввели санкции против России. Сербия стала одной из немногих стран, оставшейся нейтральной в этом вопросе. Собрали главное из биографии ее нынешнего президента, Александра Вучича, предложившего дружественный курс по отношению к РФ.
