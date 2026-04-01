Вучич заявил, что протесты в центре Белграда имеют «насильственную природу»

Акция протеста возле корпуса философского факультета Белградского университета, которая началась на фоне расследования гибели студентки, имеет «насильственную природу», заявил президент Сербии Александр Вучич.
Он уточнил, что в демонстрации участвуют около 3,9 тысячи человек. Глава государства считает, что одной из причин протестов является «поствыборная травма» оппозиции, которая организовала их.
«…Насильственные протесты — следствие нескольких факторов. Один из них — поствыборная травма из-за очередной неудачи, которой они не ожидали, поскольку распространяли ложную надежду среди своих сторонников, другой — то, что никто не может объяснить, как пиротехнические средства оказались в здании университета», — сказал сербский лидер в эфире телеканала TV Informer.
Кроме того, Вучич обвинил протестующих в отсутствии сочувствия в связи с гибелью студентки. Президент подчеркнул, что сейчас необходимо выяснить причины её смерти. Помимо этого, он призвал население страны к спокойствию и добавил, что государство выполняет свою работу серьёзно.
Напомним, 26 марта перед зданием Белградского университета было найдено тело студентки. На месте также обнаружили пиротехнические средства и выявили следы пожара. 29 марта в 10 муниципалитетах из 145 в Сербии состоялись выборы в органы. Александр Вучич объявил, что победу на них одержала правящая Сербская прогрессивная партия.