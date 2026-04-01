Эксперт Кутарова: работодатель может уволить сотрудника за неуместные шутки

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Работодатель может уволить сотрудника за шутки 1 апреля, если они нарушают деловую этику или же содержат оскорбления. Об этом сообщила ТАСС доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.
«Если “шутка” нарушает правила внутреннего распорядка, деловую этику, содержит оскорбления, подрывает репутацию компании или мешает работе, работодатель вправе применить дисциплинарное взыскание — замечание или выговор. В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения, если речь идет о грубом нарушении обязанностей», — сказала Кутарова.
По ее словам, неудачными могут считаться «шутки» с фальшивыми сообщениями от имени руководства, розыгрыши, из-за которых срываются рабочие процессы, публикации в соцсетях с насмешками над работодателем или коллегами, а также любые высказывания, которые можно квалифицировать как оскорбление или дискредитацию компании.
Кутарова добавила, что 1 апреля не является каким-то особым днем с точки зрения трудового права — действуют обычные нормы Трудового кодекса. По словам эксперта, сам факт шутки не запрещен, но важны ее содержание и последствия. Важно, чтобы шутка не нарушала этические нормы и законодательство: недопустимы высказывания, унижающие человека по национальному, религиозному, гендерному или иному признаку, а также любые формы дискриминации и травли, отметила эксперт.
«При этом штрафы, как мера дисциплинарного взыскания, не предусмотрены, а удержания из заработной платы возможны только в строго установленных случаях. Поэтому шутить можно, но безопаснее — без перехода на личности и без ущерба для работы», — подытожила Кутарова.