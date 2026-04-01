Эксперт Кутарова: работодатель может уволить сотрудника за неуместные шутки

Кутарова добавила, что 1 апреля не является каким-то особым днем с точки зрения трудового права — действуют обычные нормы Трудового кодекса. По словам эксперта, сам факт шутки не запрещен, но важны ее содержание и последствия. Важно, чтобы шутка не нарушала этические нормы и законодательство: недопустимы высказывания, унижающие человека по национальному, религиозному, гендерному или иному признаку, а также любые формы дискриминации и травли, отметила эксперт.