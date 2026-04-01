Россияне начали испытывать проблемы с оплатой Apple ID с мобильного счёта

Ранее Life.ru писал, что Минцифры обсуждает блокировку оплаты сервисов Apple для возврата приложений. Американская компания под предлогом санкционных ограничений удалила из App Store десятки популярных у россиян программ с 2022 года. Речь идёт о банковском секторе, картографии, авиасервисах, классифайдах и агрегаторах. Их отсутствие создаёт серьезные неудобства для пользователей iPhone в стране.