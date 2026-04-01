Аэропорты Геленджика и Волгограда временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Ранее Life.ru писал, что силы противовоздушной обороны и Черноморского флота РФ отражают удар украинских беспилотников по Севастополю. Как сообщил губернатор Михаил Развожаев, к настоящему времени уничтожено две воздушных цели. Согласно данным Спасательной службы, гражданские объекты, расположенные в Севастополе, в результате атаки не пострадали.