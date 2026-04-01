Иран вывел из строя два самолета E-3 Sentry ВВС США в Саудовской Аравии

«Два самолета E-3 Sentry были повреждены в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии в пятницу», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что в ходе иранского ракетного удара по базе «Принц-Султан» более десяти военнослужащих США получили ранения.
Ранее авиабаза «Принц Султан» уже подвергалась нападению с использованием беспилотников. Были слышны взрывы. Объект является ключевой военной базой США в Саудовской Аравии.
Как сообщал KP.RU, военно-воздушные силы КСИР ударили по американской базе Эль-Хардже. На ней дислоцируются военные США. В результате атаки погибло или было ранено около 200 человек.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше