Иран вывел из строя два самолета E-3 Sentry ВВС США в Саудовской Аравии

В результате атаки Ирана на базу США ранены более десяти военных.

Источник: Комсомольская правда

В результате удара Ирана по американской военной базе в Саудовской Аравии были выведены из строя два самолета дальнего радиолокационного обнаружения ВВС США E-3 Sentry. Об этом сообщает National Public Radio.

«Два самолета E-3 Sentry были повреждены в результате иранского удара по авиабазе в Саудовской Аравии в пятницу», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что в ходе иранского ракетного удара по базе «Принц-Султан» более десяти военнослужащих США получили ранения.

Ранее авиабаза «Принц Султан» уже подвергалась нападению с использованием беспилотников. Были слышны взрывы. Объект является ключевой военной базой США в Саудовской Аравии.

Как сообщал KP.RU, военно-воздушные силы КСИР ударили по американской базе Эль-Хардже. На ней дислоцируются военные США. В результате атаки погибло или было ранено около 200 человек.

