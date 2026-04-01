В России может появиться новый праздник: о чем речь

В Госдуме хотят сделать 12 ноября Днём беспилотной авиации.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили утвердить 12 ноября Днем беспилотной авиации. С подобной инициативой выступили депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ будет внесен в Госдуму, текст законопроекта есть у ТАСС.

Законопроект предусматривает поправки в статью 11 закона о днях воинской славы. В пояснительной записке указывается, что 12 ноября выбрано в связи с тем, что именно в этот день в прошлом году были сформированы войска беспилотных систем.

«Будет правильным, если у всех этих людей появится свой праздник. Это также привлечет внимание нашего общества к развитию беспилотной авиации», — сказал депутат Юрий Афонин.

По его словам, в зоне СВО беспилотники обрели особую значимость и наряду с артиллерией превратились во второго «бога войны».

На днях в Госдуму РФ был внесен законопроект о запрете увольнять отцов с детьми младше трех лет, если второй родитель находится в декрете.

