В России может появиться новый праздник: о чем речь

В России предложили утвердить 12 ноября Днем беспилотной авиации. С подобной инициативой выступили депутаты от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым. Документ будет внесен в Госдуму, текст законопроекта есть у ТАСС.
Законопроект предусматривает поправки в статью 11 закона о днях воинской славы. В пояснительной записке указывается, что 12 ноября выбрано в связи с тем, что именно в этот день в прошлом году были сформированы войска беспилотных систем.
«Будет правильным, если у всех этих людей появится свой праздник. Это также привлечет внимание нашего общества к развитию беспилотной авиации», — сказал депутат Юрий Афонин.
По его словам, в зоне СВО беспилотники обрели особую значимость и наряду с артиллерией превратились во второго «бога войны».
