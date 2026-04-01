Онколог Вьюшков назвал чаще всего встречающиеся у россиян виды рака

Врач-онколог Дмитрий Вьюшков назвал виды рака, которые чаще всего встречаются у россиян.
Видом рака, который чаще всего обнаруживают у женщин, он назвал рак груди. По его словам, на него приходится почти 24,5 процента всех онкологических заболеваний у россиянок. На втором месте находится рак толстой и прямой кишки.
— У мужчин же в России из всех видов онкологических заболеваний чаще всего диагностируют рак простаты. Уже четвертый год, как рак предстательной железы вышел на первое место. До этого был рак легкого, — цитирует врача издание Aif.ru.
Рак толстой и прямой кишки у мужчин тоже входит в тройку лидеров, отметил он.
Говоря о том, почему рак простаты начали чаще обнаруживать, Вьюшков пояснил, что в последнее время улучшилась диагностика, в частности, стали активно использовать тест на простат‑специфический антиген (ПСА). Также благодаря диагностике начали чаще обнаруживать и рак груди у женщин. По словам онколога, это стало возможным благодаря переходу с аналоговых аппаратов на цифровые.
