Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,7 км

Расположенный на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7,7 километра над уровнем моря, проинформировали в пресс-службе Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».
«По сейсмическим данным, на вулкане Шивелуч произошёл пепловый выброс на высоту около 7700 м над уровнем моря», — сказано в сообщении в канале в мессенджере Max.
Напомним, 29 марта стало известно, что на Шивелуче зафиксировали выброс пепла на высоту до 11 километров. При этом был объявлен красный авиационный цветовой код, поскольку извержение представляло угрозу для местных и международных авиаперевозок.
Ранее японские учёные установили, что подводный магматический резервуар супервулкана Кикай, на котором произошло самое мощное извержение текущей геологической эпохи, снова заполняется магмой.