Военные США устроили беспорядки в Германии: бросали пиротехнику в автомобилистов

В немецкой Баварии американские военные на внедорожнике забросали других водителей запрещенной в Германии пиротехникой. Об этом сообщает полиция баварского города Кемна.
В полиции уточнили, что инцидент произошел в понедельник примерно в 21:00 по местному времени. Очевидец, сообщивший о случившемся, рассказал, что молодые мужчины на внедорожнике, двигаясь по федеральной дороге B22, забросали автомобилисты в попутной и встречной полосе несколькими десятками взрывных пакетов.
Внедорожник с превышением скорости остановили через 30 км у Графенвера. В машине оказались трое военных США в возрасте от 20 до 21 года, дислоцированных в Баварии.
При этом полиция изъяла из автомобиля запрещенные в ФРГ фейерверки, взрывпакеты и жидкость для электронных сигарет.
Подозреваемых передали военной полиции США на месте.
