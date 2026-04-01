Военные США устроили беспорядки в Германии: бросали пиротехнику в автомобилистов

Военные США из авто забросали пиротехникой других участников движения в Германии.

Источник: Комсомольская правда

В немецкой Баварии американские военные на внедорожнике забросали других водителей запрещенной в Германии пиротехникой. Об этом сообщает полиция баварского города Кемна.

В полиции уточнили, что инцидент произошел в понедельник примерно в 21:00 по местному времени. Очевидец, сообщивший о случившемся, рассказал, что молодые мужчины на внедорожнике, двигаясь по федеральной дороге B22, забросали автомобилисты в попутной и встречной полосе несколькими десятками взрывных пакетов.

Внедорожник с превышением скорости остановили через 30 км у Графенвера. В машине оказались трое военных США в возрасте от 20 до 21 года, дислоцированных в Баварии.

При этом полиция изъяла из автомобиля запрещенные в ФРГ фейерверки, взрывпакеты и жидкость для электронных сигарет.

Подозреваемых передали военной полиции США на месте.

До этого в центре Мюнхена был организован масштабный протест против конференции по безопасности.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше