Шутки 1 апреля на работе: когда розыгрыш может обернуться увольнением

Работодатель может уволить сотрудника за неуместные шутки 1 апреля, если они нарушают деловую этику или содержат оскорбления. Об этом заявила доцент кафедры трудового права Мария Кутарова.
По словам юриста, если «шутка» нарушает внутренний распорядок, порочит репутацию компании или мешает рабочему процессу, работодатель может сделать замечание или выговор.
«В отдельных случаях возможны и более серьезные последствия, вплоть до увольнения, если речь идет о грубом нарушении обязанностей», — сказала эксперт в интервью ТАСС.
Кутарова добавила, что неудачными примерами могут быть розыгрыши с фальшивыми сообщениями от руководства или публикации в соцсетях, унижающие коллег и руководство. Она уточнила, что 1 апреля является обычным днем с точки зрения трудового законодательства.
Ранее KP.RU сообщал, что работодатель не имеет права внезапно уволить сотрудника. Бизнес-консультант Илья Русяев отметил, что закон обязывает наниматель предупредить работника минимум за два месяца и в день увольнения выплатить выходное пособие.