Трамп: США не ставили целью смену власти в Иране

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что целью военной операции США против Ирана никогда не была смена власти в стране. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.
«Смена режима уже произошла. Это не входило в список моих целей. У меня была одна цель — у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута», — сказал глава Белого дома.
Трамп отметил, что новые лидеры Ирана действуют значительно более рационально в рамках переговорного процесса с Вашингтоном.
Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. В результате атаки погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Он был убит в своей резиденции утром 28 февраля.
Позднее стало известно, что преемником Хаменеи станет его сын Моджтаба. Церемония принесения присяги новому лидеру прошла 9 марта в Тегеране. Моджтаба имеет прочные связи с Корпусом стражей исламской революции.