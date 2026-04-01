Трамп: США не ставили целью смену власти в Иране

Трамп заявил, что целью США является отсутствие ядерного оружия у Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что целью военной операции США против Ирана никогда не была смена власти в стране. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете.

«Смена режима уже произошла. Это не входило в список моих целей. У меня была одна цель — у них не должно быть ядерного оружия. И эта цель достигнута», — сказал глава Белого дома.

Трамп отметил, что новые лидеры Ирана действуют значительно более рационально в рамках переговорного процесса с Вашингтоном.

Ранее KP.RU сообщал, что США и Израиль нанесли удары по территории Ирана. В результате атаки погиб верховный лидер страны Али Хаменеи. Он был убит в своей резиденции утром 28 февраля.

Позднее стало известно, что преемником Хаменеи станет его сын Моджтаба. Церемония принесения присяги новому лидеру прошла 9 марта в Тегеране. Моджтаба имеет прочные связи с Корпусом стражей исламской революции.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
