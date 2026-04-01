Италия пропустит третий чемпионат мира подряд

Сборная Италии потерпела поражение в финале стыкового турнира европейской квалификации, уступив команде Боснии и Герцеговины в серии послематчевых пенальти.
Встреча, прошедшая в Зенице, завершилась в основное время со счетом 1:1. В составе итальянцев забил Мойзе Кин (15-я минута), у хозяев отличился Харис Табакович (79). На 41-й минуте защитник Алессандро Бастони был удален с поля за грубый фол. В серии пенальти точнее оказались боснийцы — 4:1.
Для итальянской сборной это поражение стало третьим подряд невыходом на чемпионат мира — ранее они не смогли пройти квалификацию на турниры 2018 и 2022 годов. При этом команда является четырехкратным чемпионом мира (второй результат в истории), а также дважды завоевывала серебро и один раз — бронзу.
Босния и Герцеговина выступит на мировом первенстве второй раз в своей истории. Первое участие состоялось в 2014 году, когда команда не смогла выйти из группы, финишировав третьей после Аргентины и Нигерии, но опередив Иран.
