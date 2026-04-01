Гольфист Вудс сообщил о временном «уходе» после ареста за нетрезвое вождение

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс сообщил о том, что временно «уходит», чтобы пройти курс лечения. О своём решении он написал на странице в социальной сети X, не уточнив, что именно подразумевается под «уходом». Ранее спортсмен был задержан полицией за управление транспортным средством в нетрезвом виде.