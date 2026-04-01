В СПЧ предложили не заключать под стражу онкобольных

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева сообщила РИА Новости, что направит в Верховный суд России обращение с предложением не отправлять в СИЗО людей с онкологическими заболеваниями.
«Каждый такой случай (отправления онкобольных в СИЗО — ред.) — это трагедия. Я подам обращение в Верховный суд, потому что, что бы следствие ни хотело, все равно судья окончательное решение принимает — брать под стражу или не брать. По онкобольным я сейчас подготовила обращение, отправлю», — сказала Меркачева.
По ее словам, когда онкобольной находится на свободе, он может самостоятельно выбрать медицинское учреждение, которому он доверяет, поехать в другой город, а также выбрать врача и методику лечения: человек абсолютно свободен в том, как бороться за свою жизнь.
«И совсем другая история в СИЗО. Даже если бы там все это прекрасно функционировало, вывоз человека в онкодиспансер — это все равно целая история, поскольку конвой и так далее. Также он (онкобольной — ред.) не может выбрать, не может сказать: “отвезите меня не в этот онкодиспансер, а в другой, не к этому врачу, а к другому”, — добавила член СПЧ.