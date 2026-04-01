В России впервые утвердили ГОСТ на учебное оборудование

В документе указали, что оборудование для детей должно учитывать их возрастные особенности. Для школьников предусмотрены ограничения по доступу к опасным элементам и обязательные защитные механизмы. Также вводятся требования к отсутствию острых деталей и потенциально травмоопасных частей. В Росстандарте добавили, что отдельное внимание уделили электрической безопасности. Использование оборудования допускается только при контроле преподавателя, а допустимое напряжение ограничено в зависимости от уровня обучения.