Почти 40 домов подтопило в Дербентском районе Дагестана из-за паводка

В дагестанском селе Нижний Джалган Дербентского района из-за паводок подтопило около 40 домов, сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров.

Источник: РБК

В дагестанском селе Нижний Джалган Дербентского района из-за паводок подтопило около 40 домов, сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров.

Кроме того, вода размыла часть подъездной дороги к селу Верхний Митаги.

«В Верхнем Митаги частично размыло подъездную к селу дорогу, а в Нижнем Джалгане вода пришла в 39 домов», — написал он.

28 марта Дагестан накрыли ливни с сильными порывами ветра, вызвавшие разлив рек, подтопление домов и аварии на электросетях. Режим ЧС ввели в 8 муниципалитетах республики.

Администрация республики продолжает работу по ликвидации последствий стихии.

