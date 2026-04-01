Почти 40 домов подтопило в Дербентском районе Дагестана из-за паводка

В дагестанском селе Нижний Джалган Дербентского района из-за паводок подтопило около 40 домов, сообщил председатель Народного собрания республики Заур Аскендеров.
Кроме того, вода размыла часть подъездной дороги к селу Верхний Митаги.
«В Верхнем Митаги частично размыло подъездную к селу дорогу, а в Нижнем Джалгане вода пришла в 39 домов», — написал он.
28 марта Дагестан накрыли ливни с сильными порывами ветра, вызвавшие разлив рек, подтопление домов и аварии на электросетях. Режим ЧС ввели в 8 муниципалитетах республики.
Администрация республики продолжает работу по ликвидации последствий стихии.
Оставайтесь на связи с РБК в MAX.