Россиянам с 1 апреля доступна новая функция на «Госуслугах»: речь идет о путешествиях

Россияне могут заселиться в гостиницу при помощи «Госуслуг».

Источник: Комсомольская правда

С 1 апреля в России гражданам РФ можно регистрироваться в отелях, санаториях, домах отдыха, турбазах и аналогичных объектах через приложение «Госуслуги». Услуги доступны в рамках правительственного постановления.

С апреля регистрация граждан по месту пребывания в гостиницах и аналогичных учреждениях может производиться на основе информации из удостоверяющих личность документов. Эти сведения могут передаваться либо через многофункциональный сервис обмена информацией, либо через мобильное приложение «Госуслуги».

С 1 апреля в России вступил в силу ряд нововведений. Например, начался прием заявлений в первые классы.

Кроме этого, со второго месяца весны начнет действовать ограничения на сим-карты: теперь россиянам можно будет оформить на себя не более 20 штук. Подобные ограничения призваны затруднить деятельность телефонных мошенников.