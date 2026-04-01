Россиянам с 1 апреля доступна новая функция на «Госуслугах»: речь идет о путешествиях

С апреля регистрация граждан по месту пребывания в гостиницах и аналогичных учреждениях может производиться на основе информации из удостоверяющих личность документов. Эти сведения могут передаваться либо через многофункциональный сервис обмена информацией, либо через мобильное приложение «Госуслуги».
С 1 апреля в России вступил в силу ряд нововведений. Например, начался прием заявлений в первые классы.
Кроме этого, со второго месяца весны начнет действовать ограничения на сим-карты: теперь россиянам можно будет оформить на себя не более 20 штук. Подобные ограничения призваны затруднить деятельность телефонных мошенников.