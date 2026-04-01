Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер может потерять свой пост.
По его словам, это произойдет из-за революции, неизбежность которой спровоцировали ошибки самого Стармера. Глава РФПИ считает, что революция приведет к отставке британского премьера.
Так Дмитриев отреагировал на информацию Bloomberg о том, что Стармер сталкивается с растущим давлением из-за экономических последствий конфликта на Ближнем Востоке.
Дмитриев неоднократно высказывался по поводу отставки Стармера. Например, спецпредставитель президента РФ указал на то, что Стармер не в силах решить проблемы Великобритании.
Кроме этого, Дмитриев сообщил, что Стармер сопротивляется неизбежному, когда отказывается уйти в отставку. Тогда же глава РФПИ акцентировал, что Стармер просто ждет падения рейтинга одобрения до минимума.