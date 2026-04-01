Эксперт Сафонов рассказал, какую пенсию получит мужчина при зарплате 150 тыс

Для этого необходимо было работать 42 года и получить 365,735 пенсионных баллов, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ.

МОСКВА, 1 апреля./ТАСС/. Мужчина может получить пенсию в размере 67 тыс. рублей при зарплате 150 тыс. рублей в России в 2026 году. Для этого необходимо было работать 42 года и получить 365,735 пенсионных баллов. Такие расчеты для ТАСС провел профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Если мужчина собрался на пенсию в 2026 году, то, скорее всего, в среднем, — если человек не имел перерыва трудового стража из-за болезни или безработицы — его стаж составит следующие цифры: при зарплате 150 тыс. рублей выходит 365,735 пенсионных баллов, соответственно, размер пенсии составит 66 917 рублей», — сказал Сафонов.

Также он добавил, что при зарплате 125 тыс. рублей будет 304,794 пенсионных балла и пенсия в размере 57,3 тыс. рублей, а при зарплате 100 тыс. рублей — 243,81 пенсионных балла и 47,8 тыс. рублей пенсия.

Как пояснил эксперт, в 2026 году мужчины выходят на пенсию в возрасте 64 лет, в среднем начинают работать в возрасте 21 года после окончания колледжа, университета и службы в армии. Фактический страховой стаж с учетом службы в армии составит 42 года.