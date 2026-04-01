«Как друг не устраивает»: Гордон рассказала, почему не общается с Кудрявцевой

Юрист Катя Гордон и телеведущая Лера Кудрявцева, которые ранее выступали дуэтом в группе «ЗаVисть», больше не общаются. Причиной раздора стало как раз совместное творчество.

Гордон рассказала, что отписала бывшей подруге половину аранжировок и больше не хочет поддерживать общение с ней из‑за разных представлений о дружбе.

— Я не считаю больше ее своим другом. Лера — отличный человек, суперпрофессиональный, но как друг она меня не устраивает. Для меня дружба — про другое, — заявила она в подкасте «Переговорка» Георгия Иващенко на платформе «ВКонтакте».

В феврале интервью Екатерины Гордон на канале журналистки Ксении Собчак вызвало резонанс из-за давнего конфликта между участницами беседы. Многие ожидали жесткого разговора, но диалог прошел без открытого скандала. Позже Гордон объяснила, почему сознательно выбрала сдержанную тактику.

По ее словам, зрители упрекали ее в том, что она не стала жестко давить на ведущую, хотя знала чувствительные темы. Юрист пояснила, что дала Собчак возможность не отвечать на вопросы, но та была готова к разговору.