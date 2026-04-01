Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС Британии: танкер поврежден снарядом у берегов Катара

В Персидском заливе танкер был обстрелян неизвестным снарядом.

Танкер был поврежден неизвестным снарядом в Персидском заливе, у берегов Катара. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом», — говорится в сообщении.

По информации UKMTO, в результате удара был поврежден его корпус. Экипаж находится в безопасности. Последствия инцидента для окружающей среды отсутствуют.

Ранее KP.RU сообщал, что перевозивший 140 тысяч тонн нефти турецкий танкер подвергся атаке неизвестных беспилотников в Черном море. Инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора. На борту судна произошел взрыв. В результате были повреждены мостик и машинное отделение.