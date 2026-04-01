ВМС Британии: танкер поврежден снарядом у берегов Катара

Танкер был поврежден неизвестным снарядом в Персидском заливе, у берегов Катара. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании.
«UKMTO получил сообщение об инциденте в 17 морских милях к северу от Дохи, Катар. Офицер по безопасности сообщил, что танкер был поражен в левый борт неизвестным снарядом», — говорится в сообщении.
По информации UKMTO, в результате удара был поврежден его корпус. Экипаж находится в безопасности. Последствия инцидента для окружающей среды отсутствуют.
Ранее KP.RU сообщал, что перевозивший 140 тысяч тонн нефти турецкий танкер подвергся атаке неизвестных беспилотников в Черном море. Инцидент произошел примерно в 15 милях от Босфора. На борту судна произошел взрыв. В результате были повреждены мостик и машинное отделение.