Аргентина признала иранский КСИР террористической организацией

Аргентина внесла иранский КСИР в список террористических организаций. Об этом сообщила канцелярия президента Аргентины Хавьера Милея.
«Это решение, принятое в координации между министерством иностранных дел, министерством национальной безопасности, министерством юстиции и министерством государственной разведки, основывается на официальных данных», — передает канцелярия.
Уточняется, что решение было принято на основе фактов, которые подтверждают «незаконную деятельность транснационального характера, включая террористические акты на аргентинской земле».
В свою очередь американский президент Дональд Трамп 1 апреля выступит с обращением по Ирану. При этом американский президент подтвердил, что Вашингтон не ставил цель сменить власть в Иране.