Депутат Нилов: ИИ в будущем сможет помогать выявлять незаконную занятость

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Системы искусственного интеллекта в будущем смогут помогать в выявлении работодателей, которые платят зарплату сотрудникам неофициально. Такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Системы искусственного интеллекта будут помогать выявлять тех работодателей, которые находятся в той зоне контроля, где, к сожалению, существует “серая” занятость и “черная” занятость», — сказал Нилов, отметив, что строит свое предположение исходя из того, насколько активно нейросети и искусственный интеллект внедряются в систему госуправления.
Он отметил, что вся трудовая деятельность фиксируется в системе персонифицированного учета, налоговая знает о поступлении страховых взносов от работодателей и о доходах, также своими полномочиями по выявлению финансовых потоков обладает Росфинмониторинг.
«Если у человека на карте непонятно откуда взявшиеся суммы или траты, которые не соответствуют расходам, это значит у него есть доход постоянный. Тогда система может выявить “красную зону” и уже проанализировать, насколько системно эти доходы поступают, от кого они поступают, и выяснить, является ли это его источником неофициального дохода, то есть находятся ли отношения его с работодателем в “серой” или “черной” зоне занятости», — пояснил Нилов.
По его словам, в РФ действуют меры для борьбы с нелегальной занятостью, ведущие к серьезным правовым последствиям для работодателей, которые устраивают своих работников «в черную» и «в серую». Кроме того, соблюдение правил контролирует налоговая служба, трудовая инспекция проводит проверки, а суды имеют право в рамках судебных рассмотрений информировать о фактах выявления незаконной занятости соответствующие инстанции.
Нилов добавил, что получение зарплаты неофициально не позволяет формировать пенсионные права, а значит, достигнув пенсионного возраста, гражданин не сможет получать страховую пенсию, и ему придется ждать еще пять лет, чтобы ему была назначена социальная пенсия. Также у таких граждан нет социального страхования — больничных, компенсаций за травму на производстве, за несчастные случаи. «Работать в серой, в черной занятости, в сфере занятости работнику абсолютно невыгодно, но порой вынуждены это делать, идя на поводу у работодателя», — заключил депутат.