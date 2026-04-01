Средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли на 59% по сравнению с февралем, достигнув 631,9 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Рост цен произошел на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. В последний раз более высокая цена была зафиксирована в январе 2023 года. Тогда стоимость газа достигала 711,6 долларов за тысячу кубометров.
Напомним, запасы газа в подземных хранилищах Европы упали до 30% от максимального объема. Согласно данным «Газпрома», в Германии показатель составляет около 20,6%, во Франции — 21,4%, а в Нидерландах — всего 10,7%.
Как сообщал KP.RU, премьер-министр Польши Дональд Туск скоро будет объяснять полякам, почему у них нет топлива и газа. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал эту потенциальную проблему с русофобской политикой Туска.